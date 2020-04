Toptennissers krijgen versnelde, digitale trainerscursus aangeboden

"We zijn ervan overtuigd dat er naast een toptennisser, ook een toekomstige toptrainer in onze topspelers schuilt", legt Tennis Vlaanderen uit in een persbericht.

De opleiding is specifiek bedoeld voor huidige en voormalige toptennissers. Voor Tennis Vlaanderen zijn dat spelers die opgenomen zijn op de ATP-ranking, de WTA-ranking, de ITF Word Tour-ranking of de top 200 van de ITF Juniors-ranking. Ook spelers met een Belgisch klassement van minimum 110 punten kunnen deelnemen.

"Zij krijgen zo de kans versneld begeleid te worden en dat samen met spelers met dezelfde trainings- en competitieachtergrond."

Op 23 april vindt er een digitaal infomoment plaats voor geïnteresseerde spelers.