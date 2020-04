"Van bij het begin van bewind van De Vries is het helemaal fout gelopen in Lokeren"

Permanente zoektocht naar geld

"Ik breng een pak investeerders mee, maar namen kan ik nog niet geven", zei De Vries op zijn persvoorstelling in mei vorig jaar. Wel, de kleine garnalen hebben het niet gehaald, na een jaar waarin de club wereldkampioen werd in slechte communicatie.

Lijken uit de kast

Bovendien heeft Lokeren 1B onderschat, te lang gedacht dat het wel zou goedkomen. Maar in een club die al een paar jaar in een negatieve spiraal zit, is dat dodelijk. Verkeerde inschatting dus.

Het is van bij het begin sportief fout gelopen: 17 nieuwe spelers in een mum van tijd. Louis De Vries keerde lonen en tekengelden uit die de club niet kon betalen. Zelfs voor een speler die "een hart heeft voor Sporting". Te veel, te dure en te slechte spelers: een wanbeleid.

Lambrecht was sterkte, maar ook zwakte

We moeten ook eerlijk zijn: de teloorgang is al ingezet onder Roger Lambrecht. De oud-voorzitter was de sterkte van Sporting, maar ook de zwakte.

We hebben het er hier al eerder over gehad: de club is mee oud geworden met de man die Lokeren in leven hield. De accommodatie, maar ook de manier van leiden. Niet moderniseren, ondanks enkele jonge krachten die meteen weer vertrokken. Veelzeggend.

Lambrecht was de bank: hij nam en gaf aan de club. Dankzij de zakenman heeft Lokeren gloriedagen beleefd: Belgische bekers, Europese wedstrijden, deelname aan Play-off I. Met een Belgische inslag.

Dankzij het scherpe oog van Willy Reynders, via Peter Maes ook, de laatste succescoach en de laatste trainer die de voorzitter kon bewerken. Daarna ging het bergaf. Weg beleid, weg visie.

Alleen de geroemde jeugdopleiding hield nog stand. Maar de voorbije maanden gingen alle opleiders op Daknam door een hel. Onzekerheid troef. De grote uittocht richting AA Gent, richting Anderlecht. Alle talenten zijn weg. En wie overblijft, weet het echt niet meer.