"De Vries kan het goed uitleggen, maar waarom bleef hij liegen?"

"Ik was ook mee met zijn verhaal, wou er na een dramatisch jaar met de degradatie écht in geloven; Het klonk mooi en ambitieus. Maar al vrij snel waren de eerste barsten zichtbaar."

"In het begin voelde ik nog geen nattigheid", zegt aanvoerder en clubicoon Killian Overmeire. "De grootste kwaliteit van Louis de Vries is dat hij het heel goed kan uitleggen. Hij kan mooie verhalen ophangen."

"Slechtste businessplan van de voorbije 20 jaar"

"Het was al snel duidelijk dat zijn businessplan dramatisch was", neemt Arnar Vidarsson, ex-speler en ex-trainer van Lokeren, over. "Zijn idee was om de maandlonen te verlagen en de tekengelden te verhogen. Jelle Van Damme heeft nog 250.000 euro te goed, wellicht de helft van zijn tekengeld. Reken dat door naar 6 à 7 spelers en we spreken over véél geld."

"Dan moet je dus een grote cash flow hebben om de club draaiende te houden. Zeker als je niet veel inkomsten hebt: sponsoring is moeilijk, de tv-gelden zijn laag,... Als je dan met 3 à 4 miljoen in zo'n project stapt, dan heb je het slechtste businessplan van de voorbije 20 jaar in het Waasland."

"Ik vind het een gat in de reglementen. Hoe kan iemand zo'n club overnemen en ze al na 6 maanden failliet laten gaan?"

"Ik denk niet dat je Louis de Vries naïef kunt noemen, maar hij is wel iemand die uit de oude wereld stamt", zegt Filip Joos. "Hij is niet mee met de moderne bedrijfsvoering voor een club. En hij is in de val getrapt - zoals eerder ook Patrick Vanoppen bij Beerschot - door te denken: ach, we krijgen tv-gelden, we kunnen niet failliet gaan."