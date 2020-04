Leclerc domineert opnieuw, Vandoorne moet podiumplaats inleveren

Een dag na zijn 2e plaats in de Formule E vanuit zijn kot ging Stoffel Vandoorne achter het stuur zitten van een F1-auto van zijn werkgever Mercedes. Samen met andere autocoureurs én de voetballers Thibaut Courtois (Real Madrid) en Ciro Immobile (Lazio) werkten ze de GP van China af. Die race had vandaag in Shanghai moeten plaatsvinden, maar het werd er een in de simulator.

Charles Leclerc reed opnieuw buiten categorie. Niet zoals bij zijn virtueel debuut twee weken geleden, maar de Ferrari-rijder reed toch weer van start tot finish aan de leiding.

Vandoorne kreeg af te rekenen met een strenge jury. Na zijn 2e plaats in de kwalificaties moest hij wat achteruit omdat hij - net als andere deelnemers - zijn concurrenten geblokkeerd zou hebben.

Ook in de race kreeg hij een straf. Na een knap duel met de Chinese Renault-rijder Zhou had Vandoorne de 3e plaats te pakken, maar de jury zette hem finaal op de 5e plaats.

Red Bull-rijder Alex Albon finishte als 2e in China, op een zucht van Leclerc. De Britse Thai kreeg hulp van zijn kersverse ploegmaat Thibaut Courtois. Hij liet Albon netjes passeren en probeerde even Leclerc af te houden.

Lang duurde dat niet. Courtois werd uiteindelijk 15e, 2 plaatsen voor collega-voetballer Immobile.