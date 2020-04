Astana zegeviert in virtuele Giro na demonstratie van Loetsenko in rit 1

De echte Giro zal normaal gezien in oktober plaatsvinden. Maar de organisatie wil de volgers ook verwennen met een virtuele editie van de Ronde van Italië.

In de virtuele Giro wordt een deel van het oorspronkelijke parcours door de renners virtueel afgewerkt. Elk team start in elke etappe met 2 renners. De wedstrijden worden op woensdag en zaterdag afgewerkt. En de stand wordt opgesteld per team.

In de eerste etappe was er vandaag niemand opgewassen tegen de Kazach Aleksej Loetsenko. Over 32,1 kilometer was hij bijna 4 minuten sneller dan zijn eerste achtervolger Elia Viviani.

Loetsenko's ploegmaat Davide Martinelli eindigde 3e in de etappe, waarin onderweg enkele zware beklimmingen opdoken.

Astana leidt daardoor in het algemene klassement en heeft een bonus van 6'46" op de eerste achtervolger, het Italiaanse nationale team (Elia Viviani en Samuele Zoccarato). Bahrain-Merida (Fred Wright en Grega Bole) volgt als 3e op 9'40".

Bij de vrouwen was de overwinning voor Trek-Segafredo, met Elisa Longo Borghini en Lizzie Deignan.