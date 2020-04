Giro zet stekels op en krijgt steun van E.Merckx: "We moeten onze koers verdedigen"

Vegni had woensdagavond op de publieke omroep RAI laten verstaan dat hij hoopt dat de Giro tussen 3 en 25 oktober zal plaatsvinden. De start zal waarschijnlijk wel verhuizen van de Hongaarse hoofdstad Boedapest naar Italië.

"De Giro heeft 60 à 70 procent kans om in oktober door te gaan. Het zal wegens de coronacrisis een andere ronde worden dan voorzien. Door de verschillende gezondheidsmaatregelen in elk land zullen we de hele Giro zo goed als zeker enkel in Italië organiseren. We werken aan alternatieven in samenspraak met de UCI."