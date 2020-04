Michel Wuyts over voorlopige kalender: "Het is vooral een slimme keuze"

Ik denk wel dat dit een goeie keuze is. Het is vooral een slimme keuze. ASO schuift op in tijd en ruimte.

Tijd om corona nog meer te laten afvlakken en om grote kanonnen als Egan Bernal toe te laten om hun land te verlaten.

En ruimte omdat de Tour voor het grootste deel zou doorgaan in september, wanneer de Fransen weer aan het werk zijn.

ASO hoopt dat de belangstelling op die manier wat luwer wordt en dat ook een veiligheidsgevoel gecreëerd wordt. Dat is goed gezien.

Ook niet onbelangrijk: sponsors krijgen nu het besef dat hun inspanningen niet voor niets geweest zijn. Ze zullen straks 3 weken in beeld komen voor de koers waar ze met z'n allen voor gaan.