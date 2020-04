Geen na-Tourcriterium in Aalst dit jaar, Roeselare en Antwerpen wachten af

Aalst: "We willen de traditie hoog houden"

Na de Tour gaat er in ons land traditioneel een reeks criteriums van start. Aalst is normaal gezien de eerste in dat rijtje. Maar doordat de Tour opgeschoven wordt, gaat het na-Tourcriterium dit jaar niet door.

"Normaal gezien was ons criterium voorzien op 20 juli. Maar we hebben besloten dat we dit jaar geen na-Tourcriterium organiseren in Aalst. We verkeren in een veel te grote onzekerheid hoe we dit evenement kunnen laten doorgaan in normale omstandigheden", zegt medeorganisator Jhony Van den Borre.

"Wij hebben een traditie in Aalst en die willen we hoog houden. Wij zijn het eerste na-Tourcriterium in het land en hebben steeds de mooiste namen aan de start. Wat zal het dit jaar worden? Wij willen ons criterium niet organiseren zonder ronkende namen of vedetten."

"Wij verwelkomen elk jaar 50.000 toeschouwers en een pak VIP's. Ons format willen we niet wijzigen. Daarom hakken we de knoop nu al door. Het is wel met spijt in het hart. We staan er zeker terug in 2021, met ons vertrouwd concept en met de betere Tour-renners."