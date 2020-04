Russisch sportminister: "Hef onze schorsing op, er zijn nu andere prioriteiten"

Het Wereldantidopingagentschap WADA oordeelde dat Rusland geen plaats heeft op de komende Zomer- en Winterspelen, net als op andere grote evenementen, omdat het ondanks een eerdere schorsing opnieuw met stalen heeft geknoeid.

Rusland ging in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS, maar die zittingen werden door de coronacrisis verschoven. Oleg Matitsin, de Russische minister van Sport, vindt dit een uitgelezen kans voor de autoriteiten om de spons over de schorsing te vegen.

"We leven nu in een totaal andere wereld. Nu iedereen opgesloten zit in zijn eigen huis, verandert de mentaliteit. De mensen zien nu duidelijker wat de echte prioriteiten zijn en welke zaken naar de achtergrond moeten verdwijnen."

Matitsin zegt het niet met zoveel woorden, maar hij vraagt de olympische beweging om de schorsing onder de mat te vegen. "De prioriteit is de toekomst van de olympische beweging."

Rusland biedt meteen ook aan om na de coronacrisis organisaties van sportevenementen over te nemen als de huidige organisatie moet afhaken.