Sadio Mané: "Klopp houdt voortdurend contact met alle spelers"

Liverpool was op weg naar een eerste titel in Engeland sinds 1990, maar door het coronavirus ligt de Premier League stil en zitten de spelers thuis. De competitie zal pas hervat worden als de gezondheidssituatie dat toelaat en dus gingen er al stemmen op om het seizoen nietig te verklaren.

"Hopelijk gebeurt dat niet", zegt Liverpool-spits Sadio Mané. "Het is een ongelooflijk seizoen geweest voor mij en mijn ploegmaats. We staan op kop in de Premier League met 25 punten voorsprong. We verdienen die titel."

Intussen zorgt trainer Jürgen Klopp ervoor dat niemand zijn kopje laat hangen. "De coach staat heel positief in het leven en nu is hij dat nog meer. Dat is zijn kracht en maakt hem speciaal als coach. Hij houdt voortdurend contact met alle spelers en dat maakt hem uniek. Zo beurt hij de spelers op."