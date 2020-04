Ook UCI zet werknemers op technische werkloosheid: "Noodzakelijke keuze"

"Nodig om wielrennen te kunnen heropbouwen na corona"

"De tijd is gekomen om zich als wielerfamilie te verenigen en, als één geheel, onze sport voor te bereiden op het herstel na deze gezondheids- en economische crisis", zegt UCI-voorzitter Lappartient.



"Onze internationale federatie gaat door een crisis die we niet meer hebben meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarom heeft de UCI enkele drastische maatregelen genomen die voldoende moeten zijn om de crisis te doorstaan. Deze keuzes zijn moeilijk, maar noodzakelijk als we het wielrennen na COVID-19 willen heropbouwen."

Concreet worden binnen de UCI dus de 130 werknemers gedeeltelijk of volledig op technische werkloosheid gezet. De personen in topfuncties beslisten een deel van hun salarissen of vergoedingen in te leveren.