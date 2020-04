LeBron James staat nu wel open voor NBA-matchen zonder publiek

De NBA ligt al stil sinds 11 maart nadat de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz) als eerste speler positief had getest op het coronavirus. Het reguliere seizoen had op 15 april moeten eindigen. Drie dagen later stond de start van de play-offs op het programma. Voorlopig is het onduidelijk of het seizoen kan worden hervat.

De Los Angeles Lakers zijn onder aanvoering van James dit seizoen met voorsprong de beste ploeg in de Western Conference. "Ik hoop dat we de kans krijgen om het seizoen te beëindigen", zegt James. "Anders zal ik met een onvoldaan gevoel achterblijven, want we waren bezig aan iets moois."

En dus wil James de optie om zonder fans te spelen niet zomaar van tafel vegen. "Als je een locatie zou vinden die afgeschermd kan worden, bijvoorbeeld in Las Vegas, waar wij terecht zouden kunnen en het veilig is, dan moet je daarover kunnen praten. Maar de gezondheid van iedereen moet op de eerste plaats komen."