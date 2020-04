Simona Halep: "Ik ben verlost van mijn voetblessure"

Halep liet na Dubai verstek gaan voor Doha een week later en nadien ook voor Indian Wells, dat op 9 maart had moeten beginnen. Dat hardcourttoernooi was uiteindelijk het eerste dat sneuvelde in de coronapandemie.

Het is nog helemaal niet duidelijk wanneer de vrouwen- en mannentour herneemt, maar Halep kan niet wachten om er weer aan te beginnen. "Dat ik weer kan trainen, geeft me een positieve boost. Ik mis mijn team, ik mis de speelsters, ik mis de toernooien en iedereen die bij de tour betrokken is."

De tweevoudige grandslamwinnares sloot af met een positieve boodschap: "Ik weet dat het een moeilijke tijd is voor iedereen, maar als we thuis blijven, sterk zijn en positief blijven, komt alles goed."

"Ik kijk ernaar uit om weer te reizen, om weer te tennissen en jullie te zien. Hou het veilig en geniet van je tijd thuis."