F1-team Mercedes levert deze week eerste beademingstoestellen

Formule 1-teams zijn tijdens deze coronadagen vrijwel "werkloos", maar ze gebruiken hun technologische kennis en vaardigheden ook op een nuttige manier.

Mercedes had een tijdje geleden al laten weten dat het duizenden beademingstoestellen zou bouwen voor coronapatiënten en het productieproces verloopt voorspoedig.

Deze week zal de Britse gezondheidszorg NHS de eerste exemplaren in handen krijgen. In ongeveer twee weken tijd werd het toestel ontwikkeld en geproduceerd in "Project Pitlane", waarbij ook andere F1-teams hun kennis delen.

Het gaat om aangepaste versies van CPAP-beademingstoestellen, waarvan er in Brixworth 1.000 per dag geproduceerd zouden kunnen worden. Mercedes zal de ontwerpplannen ook openbaar maken, zodat de coronapandemie verder kan worden ingedijkt.