RC Genk-coach Hannes Wolf: "Geen Europees voetbal? We gaan nu niet klagen"

Kampioen Racing Genk moet zijn titel binnenkort (wellicht) afstaan aan Club Brugge.

Genk was na een kwakkelseizoen nog in de running voor Play-off I, maar zal gezien het voorstel van de raad van bestuur van de Pro League het seizoen wellicht afsluiten op de 7e plaats.

Dat betekent dat er voor volgend seizoen geen Europees ticket op Genk ligt te wachten. Trainer Hannes Wolf relativeert in het Duitse voetbalblad Kicker: "Het lot is soms veel erger. Wij gaan nu niet klagen."

Heel wat clubs kijken dezer dagen angstig naar hun rekeningen, maar dankzij heel wat miljoenentransfers zou Racing Genk zich niet echt veel zorgen mogen maken over zijn spaarpotje.

"De club is in goede gezondheid. Na een tijdje komen we er wel bovenop", benadrukt de 38-jarige Duitser, die naar Dortmund terugkeerde om er bij zijn familie te zijn.