Raak je maar moeilijk aan het bewegen? Laat je dan persoonlijk coachen

Het project "Bewegen Op Verwijzing" helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. In principe kom je op voorverwijzing van je huisarts dan bij een "Bewegen Op Verwijzing-coach" of "BOV-coach" terecht. Maar tijdens de coronacrisis kan je rechtstreeks een traject opstarten. Iedereen die niet genoeg beweegt, veel stilzit en nood heeft aan meer beweging, kan zo’n coach inschakelen.

Hoe gaat een "BOV-coach" te werk? Vooral: op maat. De coach zoekt samen met jou naar simpele manieren om meer te bewegen in het dagelijkse leven. Hij of zij blijft jou hiervoor vanop de zijlijn motiveren en aanmoedigen. Het gaat specifiek om het zoeken én vinden van meer beweegmogelijkheden thuis en in je nabije omgeving. De coaching gebeurt in deze tijden uiteraard niet face tot face, maar via de telefoon of videochat.