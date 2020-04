Spaanse voetballersvakbond: "Spelers gaan geen afstand doen van arbeidsrechten"

Ook in Spanje heeft het coronavirus hard toegeslagen en de economische gevolgen zullen er wellicht ook in het voetbal inhakken. Om die verliezen te beperken heeft de Spaanse Liga gevraagd aan de clubs om technische werkloosheid in te voeren voor de spelers.

De liga en de spelersvereniging hebben onderhandelingen gevoerd om de verliezen, die zouden kunnen oplopen tot bijna 1 miljard euro, te beperken. De spelers wilden de clubs wel helpen met een salarisverlaging, maar het water tussen beide partijen was te diep.

"De clubs en de spelers hebben afspraken gemaakt over de salarissen", zegt de spelersvakbond. "Maar wat voetballers niet gaan doen, is afstand doen van arbeidsrechten."

Barcelona en Atlético Madrid hebben rechtstreeks onderhandeld met de spelers over het bedrag van de met spelers over het bedrag van de salarisverlaging, 70 procent in beide gevallen. Zowel clubs als spelers dragen bij om te garanderen dat het loon van niet-spelende werknemers wordt gewaarborgd.