Onderzoek UGent: "Profwielrenners blijven ook nu gemotiveerd"

Doctoraatstudente Sofie Morbée doet voor de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie onderzoek naar motivatie in de sport.

Morbée, zelf overigens de vriendin van profrenner Emiel Vermeulen, peilde tussen 17 maart en 1 april naar de corona-motivatie bij 120 profrenners, voornamelijk uit België maar ook Frankrijk en Nederland.

"Het belangrijkste resultaat is dat ze ondanks het wegvallen van de klassiekers nog altijd gemotiveerd blijven", zegt Morbée. "De meeste renners proberen positief met deze situatie om te gaan."

"Renners zoeken naar nieuwe uitdagingen om het boeiend en zinvol te houden. De virtuele Ronde van Vlaanderen op rollen is daar een mooi voorbeeld van, maar je kunt die uitdaging bijvoorbeeld ook vinden in het jagen op KOMs (King of the Mountain) op Strava of in ritjes op Zwift."