Ben Hermans kan titel niet verdedigen in Utah: "Hard om te aanvaarden"

Na een val in de Tour Down Under in januari liep Hermans breuken aan zijn schouder en ribben op. Onze landgenoot is sinds enkele weken weer aan het trainen, maar ziet nu een van zijn hoofddoelen sneuvelen: de Ronde van Utah.

"Rekening houdend met onze gastcomités, renners, wielerfans en partners, focust de Ronde van Utah op de gezondheid en het welzijn van al zijn deelnemers", zegt de organisatie.

Vorig jaar schreef Hermans (Israël Cycling Academy) die rittenkoers op zijn naam. "Het zou een gedroomd scenario zijn om er terug te keren en mijn titel te verdedigen. Ik hou van de race", schrijft hij op Facebook.

"Dit is hard om te aanvaarden, maar ik begrijp de organisatoren in Utah ook. Ze wisten dat het heel moeilijk zou zijn om een internationaal deelnemersveld samen te krijgen. Het is goed dat ze de beslissing nu al hebben genomen. Dan hoeven ze geen onnodige kosten te maken en blijven ze financieel veilig om de wedstrijd volgend jaar te organiseren."