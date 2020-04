Hockeywereld niet akkoord met verdeling Europese tickets: "Echt belachelijk"

Een standpunt waarbij ook Racing-sterkhouder Victor Wegnez zich aansluit. "Als je Europese tickets uitdeelt, moet je eigenlijk ook met zakkers werken. Je beslist volgens mij over alles of over niets, maar niet iets tussenin. Waarom zou, als de isolatiemaatregelen eind april zouden eindigen, de competitie midden mei niet kunnen hervatten? De federatie had nog even moeten wachten met knopen door te hakken."



Ook de Engelse international Nick Catlin, die de kleuren van Beerschot verdedigt, betreurt dat de federatie de twee poules na een onafgewerkt seizoen samengevoegd heeft om de Europese tickets te verdelen. "Ik begrijp dat het om een buitengewone situatie gaat", luidt het op Twitter. "Maar dit is echt belachelijk!"