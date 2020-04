Beerschot en OHL: "Ook onze gezondheid is belangrijk genoeg om niet meer te spelen"

De raad van bestuur van de Pro League heeft woensdag de aanbeveling gedaan om de competitie definitief stop te zetten. Die beslissing ligt nu in handen van de algemene vergadering van de Pro League.

Er wordt wel nog een werkgroep opgericht om die stopzetting praktisch uit te werken. Daarbij zal ook de titelfinale in 1B op tafel komen. Een mogelijk scenario is dat de terugwedstrijd tussen OHL en Beerschot toch nog afgewerkt zou worden.

In een gezamenlijk statement lijken beide clubs niet echt te vinden voor dat scenario. "De Pro League haalt, terecht, in zijn communicatie aan dat de gezondheid van elk individu belangrijk is", klinkt het.

"We gaan er dan ook vanuit dat de gezondheid van de spelers, staf en medewerkers van Beerschot en OH Leuven even belangrijk geacht wordt, dan deze van de andere teams die, om gezondheidsrisico’s te vermijden, niet meer aan het werk zullen komen na de definitieve stopzetting van het seizoen."

"We wachten het verdere verloop en de werkzaamheden van de werkgroep af en we zullen als club de werkgroep steunen waar we kunnen in het vinden van oplossingen, in het belang van het Belgische voetbal, maar ook in het belang van onze club en voor onze supporters."

Als Beerschot en OHL de terugwedstrijd niet meer spelen, betekent dat mogelijk dat beide teams mogen promoveren naar de Jupiler Pro League. Dat scenario zou ook gunstig zijn voor Waasland-Beveren, dat zo zijn hachje kan redden en in 1e klasse mag blijven. Al kan ook de Licentiecommissie nog altijd een rol spelen hoe 1A en 1B er volgend jaar zullen uitzien.