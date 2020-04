Tourbaas Prudhomme: "Er komt geen Tour de France achter gesloten deuren"

De Tour de France probeert een beslissing over uitstel of afgelasting zo lang mogelijk voor zich uit te duwen, maar de Franse minister van Sport had onlangs een extra levenslijn uitgeworpen. Roxana Maracineanu achtte een Tour de France achter gesloten deuren niet onmogelijk.

"De Tour de France houdt voorlopig vast aan zijn datum (27 juni tot 19 juli)", oppert Tourbaas Christian Prudhomme vanavond bij Sports Auvergne. Hij reageerde er op het uitstel van de Dauphiné nadat de UCI de koersloze periode had opgetrokken tot 1 juni.

"Maar uiteraard hangt alles af van de evolutie van de pandemie. In het begrip Tour de France is France de belangrijkste term. De gezondheidssituatie van ons land telt."

"Ik wens maar één ding en dat is dat de Tour de France georganiseerd kan worden. Niet omdat het de Tour is, wel omdat het schrappen van de Tour zou betekenen dat ons land zich in een catastrofe zou bevinden."

"En dat wenst uiteraard niemand", besloot Prudhomme, die volgens de Franse site nog aangaf dat de Tour "andere periodes op de kalender bestudeert".

"Maar er komt zeker geen Tour achter gesloten deuren", klonk het nog. Een beslissing wordt ten laatste op 15 mei verwacht.