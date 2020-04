Nog steeds voetbal in Wit-Rusland, fans roepen op tot boycot

Ondanks felle kritiek uit het buitenland gaan alle sportwedstrijden in Wit-Rusland nog door. President Loekasjenko, al ruim 25 jaar aan de macht, bagatelliseerde onlangs nog het risico op infectie en het voetbal gaat er gewoon door.

"Het is een moeilijke beslissing voor ons om het team niet meer te steunen, maar de gezondheid van mensen is belangrijker", postten de fans van HC Neman Grodno op Instagram.

Ook de fans van Salihorsk legden een gelijkaardige verklaring af. "De wedstrijden mogen alleen opnieuw bijgewoond worden als de epidemie ingedijkt is. Ga niet naar het stadion en neem geen buitensporige risico's. Bedenk of uw vrije dag de gezondheid van uw kinderen en ouders waard is."

Ook de Internationale spelersvakbond FIFPro had eerder al aan de alarmbel getrokken. "Dit is onbegrijpelijk", zegt Jonas Baer-Hoffmann, secretaris-generaal van de FIFPro. "Er zijn spelers die zich zorgen maken. Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de competitie niet wordt stilgelegd."