Ook voor Ruud Vormer zijn het bijzondere tijden. De aanvoerder van Club Brugge denkt in deze periode wellicht weinig aan voetballen. Zijn partner Roos is spoedarts in het Gentse en wordt van dichtbij geconfronteerd met het coronavirus. En intussen ontpopt Vormer zich tot een "fantastische huisman". Kijk hier naar het filmpje van Club Brugge.