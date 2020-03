Red Lion Loïck Luypaert: "Het plan blijft goud in Tokio, ook in 2021"

Ook Loïck Luypaert juicht de nieuwe data van Tokio 2020 toe. "Sinds vorige week waren we een beetje doelloos, maar nu hebben we weer een doel om naar te pieken", zegt de Europese en wereldkampioen hockey. "De vrees is er dat de andere landen beter worden, maar daarvoor hebben wij zelf een uitdagend plan nodig."

Luypaert vindt het begrijpelijke uitstel van de Spelen wel nog steeds sneu: "Het nieuwe doel is nog 16 maanden weg, dat voelt nog heel ver. We gaan er evenwel alles aan doen om samen een mooie planning op te stellen. En het plan blijft om goud te winnen volgend jaar in Tokio." De Red Lions hadden wel liever nog deze herfst gespeeld. "Omdat we het gevoel hadden dat we een voorsprong hadden tegenover onze concurrenten. We zaten in een goeie flow. Dan wil je zo snel mogelijk de vruchten daarvan kunnen plukken. Het wordt nu 100 procent een uitdaging om die vorm, vibe en flow de komende 16 maanden me te nemen." Plannen in deze tijden is niet makkelijk. "Toevallig hebben we vanochtend een videocall met heel de groep. Dat is de eerste keer dat dat gebeurt. We zullen zien wat daar uit de bus komt. Maar ik denk dat we de komende maand nog wel thuis zullen moeten trainen. En daarna zien we wel. We zijn flexibel en moeten klaar zijn voor alles. Dat is de taak die we hebben gekregen."

"Oude groep? Iedereen wil doordoen en nog beter worden"

Zijn er toernooien in de aanloop naar Tokio, waar de Belgen iets willen laten zien? Luypaert: "Zoals elk jaar is er de Pro League. Die matchen zullen we opnieuw gebruiken om beter te worden en ons team weer op de rails te krijgen. Dat zijn een 16-tal wedstrijden. Dat moet genoeg zijn om in vorm te raken voor Tokio." Luypaert kan het uitstel van de Spelen trouwens goed relativeren: "Dat kwam wel even binnen. Dat was 4 jaar onze focus. Je staat daar elke dag mee op en gaat ermee slapen, maar we zagen het natuurlijk al weken aankomen. Het werd onhoudbaar en de gezondheid van iedereen staat voorop." "Wij zijn topsporters en willen het allerhoogste. Maar momenteel zijn er veel grotere problemen en ergere situaties dan de onze. Wij proberen gewoon positief te blijven." Hier en daar klinken geluiden dat de kern misschien te oud aan het worden is. "Daar heb ik niet echt een mening over", laat Luypaert het achterste van zijn tong niet zien. "Dat is voer voor journalisten. Onze groep is heel ervaren. Iedereen heeft duidelijk gemaakt dat hij door wilde doen en hij in dat jaar nog beter wil worden."

Trainen in de tuin.

"Hebben een uitdagend plan nodig"

De 28-jarige ancien beseft wel het gevaar: "Als nummer 1 van de wereld, Europees en wereldkampioen is er natuurlijk de vrees dat andere landen beter worden. Maar daarvoor hebben we een uitdagend plan nodig. We moeten zelf stappen blijven maken, dat hebben we de voorbije jaren erg goed gedaan."

"Op het einde van de rit zullen we zien of we de gouden medaille kunnen pakken. Is dat niet zo, dan zullen we er toch alles aan gedaan hebben." Luypaert heeft er in deze quarantainetijden trouwens nog een persoonlijke uitdaging bij: "Ik probeer mijn thesis af te ronden. Ik heb geen enkel excuus meer om die niet af te maken." "Voor de rest train ik 1 à 2 keer per dag om fit te blijven. We hebben een programma. En gelukkig maar, anders loop ik hier de muren op. Ik heb nu ook heel veel tijd om met vriendin te spenderen. Af en toe een gezelschapspelletje moet kunnen."

