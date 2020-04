Zit jouw zoon of dochter thuis te balen als een stekker dat hij of zij niet meer mag voetballen? Dan bieden wij troost. We vroegen een aantal topvoetballers om trucjes te tonen voor jouw kids om thuis onder de knie te krijgen. Wie weet zit er wel een oefening van zijn of haar favoriete speler tussen. Plezier gegarandeerd!