Japanner Ito blijft definitief bij Genk: "Hij is een publiekslieveling"

Junya Ito (27) streek vorige winter neer in Genk. De Japanse flankaanvaller maakte in februari van 2019 zijn debuut en had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de landstitel van Genk. Dit seizoen was hij de enige speler die in alle 38 matchen van Genk in actie kwam. Daarin was hij goed voor 6 goals.

Ito voetbalde tot nog toe op huurbasis bij Genk, maar de club heeft de Japanner nu definitief overgenomen van Kashiwa Reysol. De aanvaller mocht vandaag zijn handtekening zetten onder een nieuw en verbeterd contract, dat medio 2023 afloopt.

"Daarmee belonen we hem met zijn sterke prestaties. Ito is hier uitgegroeid tot een publiekslieveling", laat Genk weten. "Met deze contractverlenging onderstrepen we opnieuw onze sportieve ambities."