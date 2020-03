Hockeybonden: "Wees solidair en vraag geen lidgeld terug van clubs"

De verschillende hockeyfederaties in ons land richten zich in een open brief tot alle leden, spelers en speelsters. "De COVID-19 pandemie heeft iedereen als een bliksemschicht geraakt. Of het nu op persoonlijk of op organisatorisch vlak is, en op het medische, sociale, mentale of econimische niveau, ... iedereen voelt de impact van deze onvergelijkbare crisis", luidt het.

"Helaas geldt hetzelfde voor onze hockeygemeenschap. Dagelijks worden meerdere van onze leden en van onze clubs geraakt door de diverse effecten van deze crisis. Wij sturen vandaag deze uitzonderlijke boodschap, om iedereen aan te zetten tot solidariteit. Help anderen als je kan, enkel een morele steun kan al wonderen verrichten."

"We zouden u ook willen vragen om solidair te blijven met uw club. Sinds 13 maart zijn alle activiteiten in alle hockeyclubs van het land opgeschort. Deze situatie zou wel eens nog verschillende weken kunnen aanslepen."

"Dat betekent dat uw club op dit moment geen enkele inkomstenbron meer heeft. Maar zelfs al liggen alle activiteiten momenteel stil, de kosten blijven wel lopen of nemen in sommige gevallen zelfs toe. Blijf daarom aub uw club maximaal steunen! Vraag aub geen terugbetaling van lidgeld aan. Geef uw club de kans om op een serene manier verder te werken en actief volgend seizoen voor te bereiden."

De oproep eindigt met een dankwoord. "Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp in onze gezamenlijke strijd tegen de nefaste gevolgen van deze coronacrisis!"