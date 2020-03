BOIC blij dat er nu al nieuwe datum is voor de Spelen: "Belangrijk voor atleten"

"Organisatorisch is deze nieuwe datum ook een heel goede zaak voor ons. We kunnen veel van onze voorbereiding voor deze zomer overzetten naar 2021. Er zal natuurlijk nog veel werk zijn. Maar ons voorbereidend werk met betrekking tot belangrijke zaken als het klimaat en de vochtigheid en de verplaatsingen ter plaatse kunnen wel grotendeels overgenomen worden."

"Voor de atleten is het mentaal heel belangrijk dat er zo snel duidelijkheid is gekomen over die datum", zegt Luc Rampaer van het BOIC. "We zijn tevreden, want zo kunnen ze zich fysiek op een optimale manier voorbereiden en is er geen onzekerheid meer."

Ook Belgische Paralympisch Comité reageert tevreden

Ook het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) is opgezet met de snelle beslissing van het IOC. "Het IOC had aangekondigd binnen de 4 weken te zullen beslissen, maar we zijn zeer blij dat ze de knoop sneller hebben doorgehakt", aldus Anne d'Ieteren, voorzitter van BPC.

"Nu we de data kennen, kunnen we opnieuw aan de slag met een duidelijke werkagenda. Dat is essentieel om vooruit te kunnen, zowel voor onze atleten, ons personeel en de teams van onze sportfederaties."

"Onze staf kan er nu alles aan doen om van de projecten met betrekkening tot deze Spelen een succes te maken. Het BPC zal alles in het werk stellen zodat de deelname van Paralympic Team Belgium in Tokio een schot in de roos wordt. Onze motivatie is er niet kleiner op geworden."