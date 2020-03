"We hebben jonge paarden, van dat jaartje uitstel mogen we geen last hebben"

Het is rustig op het bedrijf van de familie Philippaerts in deze coronatijd. “Zeker en vast, wij moeten net als iedereen minimaliseren en proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden”, vertelt pater familias Ludo Philippaerts. “We zullen zien hoe alles evolueert en kijken of we nog extra maatregelen moeten treffen.”

Geen wedstrijden meer is sportief gezien jammer voor de Philippaertsen, want de tweeling was net in topvorm. Olivier en Nicola wonnen met hun team de eerste belangrijke outdoorjumping van het seizoen in Doha. "Doha was een fantastische start", zegt Nicola. "Ik werd ook nog tweede in de Grand Prix."

Dat alle wedstrijden en de Olympische Spelen werden afgeblazen, dat was toch even schrikken Maar er is veel begrip voor de maatregelen, zeker in deze sporttak.

"Wij doen zelf niets anders dan rondreizen over de hele wereld: vliegtuig in en vliegtuig uit. Dat was een risico voor ons, dus het is logisch dat alles is stilgelegd", zegt Olivier "De gezondheid primeert nu”, beaamt Nicola. "Het was de enige juiste beslissing." (lees voort onder het journaalverslag)