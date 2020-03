Tom Van Imschoot wil "slapende reus" Lierse Kempenzonen "wakker maken"

Tom Van Imschoot maakte als middenvelder carrière bij onder meer STVV, Westerlo, Bergen en Oostende. Eind 2016 nam hij bij Lommel de trainersfakkel over van Stijn Vreven. Vorige zomer begon hij bij Genk als assistent van Felice Mazzu aan het seizoen, maar hij werd samen met Mazzu in november ontslagen.

Nu gaat Van Imschoot een nieuwe uitdaging aan bij Lierse Kempenzonen, dat maar net het behoud kon bewerkstelligen in Eerste Amateur. "De keuze voor Lierse was snel gemaakt", zegt Van Imschoot op de website van de club.

"Lierse is in mijn ogen een gigantisch mooie club, een slapende reus die ik mee wil helpen wakker maken. Na dit huidige seizoen moeten we heel nederig zijn en hard werken." Wanneer Van Imschoot, die Dirk Ghyselinckx opvolgt, voor de eerste keer de training zal leiden is door de coronacrisis natuurlijk onduidelijk. Lierse Kempenzonen begon het seizoen met Rocky Peeters als coach.