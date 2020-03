Rusada stopt tijdelijk met dopingcontroles in coronatijden

Rusland heeft 1.036 officiële besmettingsgevallen en heeft extra maatregelen genomen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Zo wordt er volgende week niet gewerkt en zullen alles cafés, restaurants en winkels in Moskou gesloten zijn, op de apothekers en voedingswinkels na.

Rusada-directeur Joeri Ganoes berichtte vandaag in een videoboodschap dat het agentschap blijft werken, maar de dopingtesten voorlopig stopzet. Dat zou tot 6 april zijn.

Rusada is geschorst door het Wereldantidopingagentschap (WADA) sinds 2015, nadat er bewijzen gevonden waren van een staatsgesteund wijdverbreid dopingnetwerk. Het agentschap werd in september 2018 onder voorwaarden in ere hersteld, maar eind vorig jaar werd dat weer ingetrokken omdat het WADA ontdekt had dat Moskou met gevraagde dopingdata geknoeid had.

Rusland vecht momenteel een schorsing van 4 jaar voor zijn atleten aan door al die dopinginbreuken. Alleen "zuivere" Russen mogen onder een neutrale vlag deelnemen aan internationale topsportcompetities.