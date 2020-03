Ook KVM vraagt spelers en staf om deel van loon in te leveren

Zoals alle voetbalclubs heeft KV Mechelen financieel te lijden onder de coronacrisis. Daarom wordt in samenspraak met de spelers en de staf gezocht naar oplossingen. Met de spelers lopen de onderhandelingen nog, maar de staf geeft het goede voorbeeld.

"De algemene, medische en sportieve staf leveren alvast vijftig procent van hun loon in. Het directiecomité en de raad van bestuur werken zoals voorheen zonder verloning. Dit weekend overleggen de spelers over hun bijdrage", zegt algemeen directeur Frank Lagast op de clubwebsite.

"We betalen voor onze spelers slechts beperkte bijdragen voor de sociale zekerheid, dan is het logisch dat we er nu ook geen beroep op doen, ook al kunnen we dat."

Voor bedienden en arbeiders past KVM het systeem van gedeeltelijke of volledige tijdelijke werkloosheid wel toe. "Want voor hen zijn er wel sociale bijdragen betaald zoals bij andere bedrijven".

Een deel van het ingeleverde loon van spelers, personeel, trainers, dokters en kinesisten gaat naar de zorgsector in de Mechelse regio. "Daarvoor is een solidariteitsbijdrage van 100.025 euro voorzien. Eens alles achter de rug is en er weer publiek wordt toegelaten in het stadion, zullen we alle personeel van de ziekenhuizen en woonzorgcentra uit het Mechelse ook uitnodigen."