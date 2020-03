Roeselare is 2e 1B-club die afstevent op faillissement: "Spelers zijn al 2 maanden niet betaald"

Lokeren is niet de enige club in 1B die in slechte financiële papieren zit. Ook bij Roeselare ziet de situatie er steeds slechter uit. De spelers zijn al twee maanden niet betaald en er moet dringend geld gevonden worden. "Als ze geen licentie krijgen voor profvoetbal gaan ze naar een faillissement, denk ik", vertelt Sebastien Stassin van spelersvakbond Sporta.