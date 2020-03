Lecluyse en Campenaerts: "Ook nu blijven we gewoon in onze hoogtetent slapen"

Kijk hier naar het vragenvuurtje met Fanny en Victor

"De hoogte? Dat zijn de geheimen van de chef"

Op de vraag van een surfer over hoe laat topsporters in deze tijden eigenlijk opstaan, kwamen we te weten dat Victor en Fanny samen in een hoogtetent slapen. "We kruipen rond half tien 's avonds in onze tent. Dan moet je nog rekening houden met de zuurstofoptimalisatie, dus dan moet je minstens tot acht uur de volgende dag in de tent blijven voor een optimaal resultaat."

Ook al is er geen competitie, is het volgens Victor een goed moment om dit te doen. "Zeker voor Fanny. Zij kan nu niet zwemmen, maar zwemmers hebben er voordeel bij dat ze veel rode bloedcellen hebben. Daarom is dat nu een goed idee omdat dat geen invloed heeft op haar trainingen."

Fanny beaamt: "Dit is echt wel nieuw voor mij en het ideale moment om het te testen. Ik ben wel benieuwd, want deze methode zou ervoor moeten zorgen dat ik tijdens mijn trainingen minder vermoeid zal geraken."