Het jaar van het verschil voor Felix en Van Niekerk? "Hoop" vs. "Extra kans"

Felix: "Hoop nog steeds op dat olympische podium"

Felix wordt al een dagje ouder, maar blijft ondaks het uitstel van de Spelen ambitieus. "Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar mijn doelen zijn niet veranderd. Ik hoop nog altijd opnieuw van de ervaring te kunnen proeven om weer op dat (olympische) podium te kunnen stappen", zegt ze in het Amerikaanse blad Time.

Felix draait al 16 jaar mee op het hoogste niveau. Op haar indrukwekkende erelijst prijken onder meer 6 gouden olympische medailles en 13 wereldtitels. Ze is de meest gelauwerde vrouw uit de atletiekgeschiedenis.

Dat de Spelen vanwege het coronavirus worden uitgesteld, noemt Felix een grote ontgoocheling maar ze heeft er ook begrip voor. "Vandaag voel ik mij alleen, geschrokken en erg onzeker. Op een dag als vandaag is het moeilijk om niet te denken aan wat had kunnen zijn."

"Maar we moeten dit aanvaarden en we mogen de hoop niet verliezen. Vandaag is alles onzeker, we staan tegenover enorme uitdagingen. Als wereld moeten we een manier vinden om verder te gaan en we mogen onze stoute dromen niet loslaten", aldus Felix.