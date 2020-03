Topsportcoördinator taekwondo: "IOC handelt onverantwoord en onaanvaardbaar"

Niet elke taekwondoka kan met evenveel vertrouwen toewerken naar de Olympische Spelen. Jaouad Achab is al sinds december zeker van zijn ticket richting Japan. Drie andere landgenoten moeten een kwalificatietoernooi afwachten, onder wie Raheleh Asemani, nummer 5 in Rio.

"Jaouad hoeft zich weinig zorgen te maken, maar voor de andere drie is het momenteel zeer moeilijk”, aldus topsportcoördinator Laurence Rase in gesprek met Sporza. "Ik vind het onverantwoord en onaanvaardbaar dat het IOC nog 4 weken tijd vraagt."

"Het olympisch kwalificatietoernooi was voorzien voor midden april in Italië, werd verschoven naar midden mei in Rusland en is nu volledig afgelast. Onze atleten stellen zich enorm veel vragen."

"Voor Achab is een jaar uitstel niet meteen een groot probleem, maar voor anderen zoals Asemani moet je toch beginnen rekenen. Zij is momenteel 30 jaar, vanaf dan tellen de jaren dubbel hoor."

"De concurrentie zit bovendien niet stil. Taekwondo is pas sinds 2000 een olympische sport, elk jaar komt er een nieuwe lading toptalenten bij. Het wordt er niet gemakkelijker op om hoog te scoren", vreest Rase.