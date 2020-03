Geen Tokio? Pieter Timmers: "Dan hoop ik op het EK nog goud te pakken"

Het heeft er alle schijn van dat de Spelen dit jaar niet op de geplande datum zullen plaatsvinden. Een streep door de rekening van iedereen, en uiteraard ook topzwemmer Pieter Timmers.

Timmers heeft afgelopen weekend al gezegd dat het niet in zijn plannen past om in 2021 nog eens naar Tokio af te reizen. Zijn carrière met een jaar rekken, ziet hij niet zitten.

"Maar er is misschien een lichtpuntje aan het einde van de tunnel: het EK zwemmen (in Boedapest) zou normaal in mei plaatsvinden, maar is door het coronavirus uitgesteld naar augustus", zegt Timmers in een podcast-aflevering van De Tribune.

"Als dat nog doorgaat, kan dat EK in augustus een nieuw eindpunt zijn. Daar hoop ik nu absoluut op."

"Op een EK heb ik me eigenlijk nooit echt kunnen tonen. Als ik daar nu goud zou kunnen pakken, zou dat toch nog een mooi einde van mijn loopbaan kunnen zijn. Want het gaat goed met mij. Op training loopt het heel lekker…”