De druk wordt nu wel zeer groot: ook Amerikaans Olympisch Comité wil Spelen uitgesteld zien

Het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité heeft een kleine 2.000 sporters onder zijn koepel ondervraagd over de handhaving van de Spelen.

65% van hen antwoordde dat hun voorbereiding op Tokio door de verspreiding van het coronavirus absoluut niet verloopt zoals het zou moeten.

Zelfs als de gezondheidstoestand binnenkort zou verbeteren, zou het zinloos zijn om aan de datum van Tokio 2020 vast te houden, besluit het Amerikaans Comité, een zwaargewicht binnen de olympische familie.

"Het is meer dan ooit duidelijk dat het uitstel van de Spelen het beste is. We moedigen het Internationaal Olympisch Comité aan om alle nodige maatregelen te nemen opdat de Spelen voor alle deelnemers onder gezonde en eerlijke omstandigheden kunnen plaatsvinden", zeggen de Amerikanen.