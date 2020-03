Weer stap dichter bij BeNeLeague basketbal: "Enthousiasme in beide landen is groot"

Het Belgische en Nederlandse basketbal groeiden de voorbije maanden al naar elkaar toe. De voorbije 3 maanden werd er onder leiding van het bedrijf Hypercube gepolst naar de temperatuur bij de clubs, pers, rechtenhouders en federaties. Ook 1.200 fans uit beide landen mochten hun mening geven.

Die gesprekken zijn uitgemond in een aantal werkgroepen die de belangrijkste aspecten van de samenwerking moeten behandelen op sportief, commercieel en financieel vlak. Ook op het vlak van reglementen, zoals licentievoorwaarden, zullen de competities naar elkaar toe moeten groeien.

Er is afgesproken dat voor het einde van 2020 de clubs uit beide landen beslissen of ze ermee willen doorgaan. Als het licht 2 keer op groen wordt gezet, kan in september 2021 de BeNeLeague basketbal boven de doopvont worden gehouden.