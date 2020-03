Snookerspeler Hanssens op EK in Portugal: "Alles verloopt vrij normaal"

Terwijl zowat heel de sportwereld stilligt, werd er afgelopen week nog volop gesnookerd, meer bepaald op het EK in Portugal. Landgenoot Kevin Hanssens behaalde knap brons en getuigde langs Skype over de situatie ter plaatse: “De nodige maatregelen waren getroffen."

Het Europees kampioenschap snooker is het belangrijkste Europese toernooi in het amateurcircuit van het snooker. Ondanks de vele afzeggingen door de coronadreiging ging het toernooi gewoon door in Portugal. Belgisch kampioen Hanssens liet het alvast niet aan zijn hart komen. De 35-jarige snookeraar presteerde uitstekend en werd pas in de halve finale gewipt door een Fin. Zo mag Hanssens met een bronzen medaille huiswaarts.

"Heb mezelf altijd veilig gevoeld"

In gesprek met Sporza beschreef Hanssens hoe het was om in tijden van corona alsnog aan competitiesport te doen. “Het was speciaal. Door de omstandigheden waren er jammer genoeg heel veel afzeggingen, maar ikzelf ben veilig en wel hier geraakt. Daarbovenop heb ik gelukkig ook een positief resultaat behaald.” Zorgde de coronadreiging niet voor angst onder de snookerspelers? “Ik heb mezelf altijd veilig gevoeld, ook al was er zelfs publiek toegelaten. De federatie liet wel maar een beperkt aantal van hoogstens 50 toeschouwers toe." Het EK werd georganiseerd in Albufeira, in het zuiden van Portugal, nochtans een buurland van het zwaar getroffen Spanje. “Maar hier verloopt alles vrij normaal. De nodige voorzorgsmaatregelen waren altijd genomen. Portugal is natuurlijk geen klein land, maar het virus woedt hier veel minder dan elders in Europa.”

"Maatregelen tijdens het snookeren zelf is moeilijk"

Werden er tijdens de wedstrijden speciale voorzorgsmaatregelen genomen? “De traditionale handshake voor de wedstrijd werd aangepast. Hier gaven we hoogstens een vuistje, zodat onnodig contact vermeden werd.” “Maatregelen treffen wat betreft de snookertafel en het laken, dat is natuurlijk niet evident. De tafel wordt wel geborsteld en ook het houtwerk wordt wel gereinigd. Maar eens de wedstrijd gaande is, is er geen weg terug. We kunnen moeilijk na elke stoot onze handen wassen of de ballen reinigen."