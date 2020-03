NFL-legende Brady (42) breit bij de Buccaneers verlengstuk aan carrière

Brady is één van de absolute grootheden in de geschiedenis van de NFL. De Amerikaan speelde in 20 seizoenen bij de Patriots 9 keer de Super Bowl, de finalewedstrijd van de NFL, en triomfeerde in maar liefst 6 ervan. Een record. Hij werd ook 3 keer verkozen tot MVP van de competitie en 4 keer tot MVP van de Super Bowl.

Dinsdag maakt Brady bekend dat hij na 20 jaar dienst voor de Patriots geen nieuw contract zou tekenen. Het contract van de quarterback, die in 2000 gedraft werd door de club uit Boston, liep af na het afgelopen seizoen. Al snel klonken de geruchten dat de free agent zou tekenen bij de Buccaneers. Het team uit Florida is in handen van de Glazer-familie, die ook voetbalclub Manchester United bezit.

Vandaag maakte Brady op Instagram zelf zijn overgang bekend. Voor hoeveel jaren Brady heeft getekend is nog niet bekend, maar de NFL heeft het alvast over een "multi-year deal". Zelf liet Brady ook al weten zeker tot zijn 45e te willen blijven spelen. Naar verluidt zou Brady in Tampa zo'n 30 miljoen dollar per jaar opstrijken.