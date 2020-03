Bernard Hinault: "Tour afgelasten als pandemie er over enkele weken nog altijd is"

Over exact 99 dagen gaat de Tour de France van start in Nice. Frankrijk is door het coronavirus momenteel in lockdown. Hier en daar rijzen de eerste twijfels over de Tour.

"We kunnen het ons niet veroorloven om de Tour de France te laten doorgaan als de situatie nog niet veilig is", zegt vijfvoudig Tour-winnaar Bernard Hinault in een gesprek met Le Parisien.



"Het is niet aan mij om een beslissing te maken en er is nog tijd. Maar als de pandemie er over enkele weken nog altijd is en men twijfelt, dan moet de Tour afgelast worden. Het is dan beter om snel te beslissen om het evenement te annuleren (dan de beslissing over afgelasting uit te stellen)."

"De Tour is echt een grote machine, met renners, begeleiders, veel politie, hotels, journalisten enzovoort. Het is één groot feest, maar het menselijk leven is belangrijker", besluit de 65-jarige Fransman.