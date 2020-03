Site rond Stayen ligt bijna volledig stil, Duchâtelet schat verlies op 1 miljoen

Hotel dicht

Duchâtelet is sinds november 2017 niet langer meer voorzitter en eigenaar van STVV ( de club is in het bezit van het Japanse onlinebedrijf DMM.com) maar de ondernemer heeft op de site Stayen heel wat handelsactiviteiten die nu voor onbepaalde tijd geen opbrengsten genereren.

Geen Anderlecht in de hoeve

Duchâtelet zal wel nog inkomsten verkrijgen want in het stadion liggen nog voedingswinkels als Albert Heijn en Lidl die niet gesloten zijn. Van de ongeveer duizend werknemers neemt callcenter Callexcel er de meerderheid voor haar rekening maar dat bedrijf besliste al snel om veel medewerkers van thuis uit te laten opereren.

“Vorig weekend zou Anderlecht hier voor de laatste speeldag van de competitie hebben gelogeerd, maar dat is dus ook niet doorgegaan. Als we straks de rekening maken zullen we niet ver van 1 miljoen euro aan inkomsten misgelopen hebben.”

Als we straks de rekening maken, zullen we niet ver van 1 miljoen euro aan inkomsten misgelopen hebben

Huur van het stadion

Duchâtelet mag dan wel niets meer in de pap te brokken hebben over het (sportieve) beleid van STVV, de ex-voorzitter verhuurt wel nog altijd het stadion aan de Japanners. Die maken daar nu evenwel geen gebruik van en dus zou de Belgische ondernemer de huur kunnen opschorten, zoals momenteel bij Hertha BSC in de Bundesliga gebeurt.

Het Olympiastadion in Berlijn komt immers Hertha BSC, de huurder van het stadion, tegemoet, omdat er een tijdlang niet kan gevoetbald worden. Hij zal aan de club vragen om slechts een deel van de huursom te storten. Hertha betaalt jaarlijks 5 miljoen euro aan het stadion.

“Eerlijk, daarover is nog niet gesproken”, zegt Duchâtelet. “We kunnen dat eventueel overwegen. Maar vergeet niet dat Stayen een volledig privé gefinancierd project is en niet kan rekenen op ondersteunende subsidies. Stayen NV staat dus zelf in voor alle mogelijke taksen.”

“En bovendien is onze huurprijs niet bijster hoog. De Japanners betalen per jaar rond de 500.000 euro maar alle kosten zoals onderhoud van de tribunes, keuringen, verzorgen of vernieuwen van het terrein draagt Stayen wel. Als ik dat vergelijk met Charlton Athletic (de Engelse club die Duchâtelet tot voor korte tijd onder zijn hoede had) ligt dat bedrag een heel stuk lager. Daar bedroeg het kostenplaatje dat ik jaarlijks moest ophoesten 1,5 miljoen euro voor het onderhoud van de site.”