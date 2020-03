Gekissebis in Italië: beginnen de Serie A-clubs nu al opnieuw te trainen?

Italië lijkt elke dag nog wat harder te kreunen onder het coronavirus, maar de teams in de Serie A lijken dan weer vooral met hun eigen zaakjes bezig. Cagliari verbaasde gisteren vriend en vijand door aan te kondigen dat ze vanaf maandag weer willen “trainen”. De club van Radja Nainggolan staat niet alleen in dat tweegevecht, waarbij de Scudetto uiteraard ook komt piepen.

Italië registreerde gisteren liefst 475 sterfgevallen door het coronavirus, een diepterecord in de laars. Maar Cagliari, de voetbalclub van onder meer Radja Nainggolan, vond woensdagavond het geschikte moment om mee te geven dat de eerste ploeg op 23 maart – volgende maandag – de fysieke draad weer wenst op te pikken. Cagliari benadrukt in zijn communiqué wel dat het de gezondheidsvoorschriften zal respecteren en de spelers in kleine groepjes fysieke arbeid wil laten verrichten. Italië ziet af bij de beesten door het coronavirus, maar het eiland Sardinië ontsnapt voorlopig aan de complete tragedie. Op Sardinië werden - tot gisteren - “nog maar” 2 sterfgevallen en “slechts” 134 besmette personen geïdentificeerd, waarvan 32 in Cagliari. Aangezien deze periode geen toeristisch hoogseizoen is, lijkt de epidemie op het eiland dus min of meer binnen de perken te blijven.

Lazio versus de medische sector en Inter

Of er nu dan ook al aan voetballen gedacht moet worden, is natuurlijk een andere kwestie. Italië heeft de voorbije dagen draconische maatregelen genomen en de trainingen voor de Serie A-teams zijn opgeschort tot 3 april. De Italiaanse competitie zou ten vroegste op 2 mei hervat kunnen worden. Maar onder meer Cagliari lijkt die richtlijn dus naast zich neer te leggen. En niet alleen de Sardijnse club speelt met die plannen. La Gazzetta dello Sport schetst vandaag hoe het Italiaanse voetballandschap in twee kampen gesplitst is. Aan de ene kant is Claudio Lotito, de voorzitter van Lazio, de aanvoerder. Lotito wil de spieren opwarmen en wordt (min of meer) geruggesteund door onder meer Cagliari en Napoli. Zij willen hun spelers snel weer laten trainen en staan lijnrecht tegenover de Italiaanse sportbonden en sportartsen, die gesteund worden door Beppe Marotta, CEO van Inter.

Lazio, de nummer 2 in de Serie A, op training voor de coronaperiode.

Vrijdag een akkoord over 4 april als richtdatum?

Topoverleg heeft gisteren nog geen akkoord opgeleverd, maar dat zou vrijdag wel uit de bus moeten komen. De meerderheid zou beslissen om collectief weer aan de slag te gaan op 4 april, al zal er tegen die datum dan toch stilaan een kentering moeten zijn in het aantal besmette gevallen in Italië. Het belangrijkste argument om 4 april te prikken als startdatum zijn de teams in quarantaine in Italië. Zo zijn de spelerskernen van Juventus, Inter en Atalanta al een tijdje in gedwongen afzondering. Als iedereen op hetzelfde moment weer kan trainen, dan kan er later ook met gelijke wapens gevochten worden in de competitie. 4 april handelt wel over trainingen “in groep”. Het is niet uitgesloten dat sommige clubs toch al vroeger aanknopen met een persoonlijke begeleiding en sessies in kleine groepjes, onder de verantwoordelijkheid van de teamdokters. Lazio-voorzitter Lotito werd ook fors op de vinger getikt door Andrea Agnelli, de sterke man bij Juventus. Juve en Agnelli verwijten Lazio opportunisme en eigenbelang. Juventus zit nog in quarantaine en zou dus - bij een snellere hervatting - met een achterstand op Lazio beginnen aan de eindsprint in de Serie A, als er überhaupt nog gesprint kan worden. Juve telt na 26 speeldagen amper 1 puntje meer dan Lazio.

Gazzetta-journalist: "Calcio kan ook de katalysator zijn"