Barty: "Zal Roland Garros-titel verdedigen, wanneer er ook gespeeld wordt"

De organisatoren van Roland Garros beslisten deze week op eigen houtje om het toernooi te verplaatsen naar eind september, nauwelijks een week na de US Open. De tenniskalender zit in die periode propvol, maar toch wil titelverdedigster Ashleigh Barty er zeker bij zijn in Parijs.

"Ik heb nog niet met de organisatoren gesproken, maar ik zal er bij zijn, wanneer er ook gespeeld wordt", zegt Barty. "Ik hoop dat ik in september mijn titel kan verdedigen."

Barty beseft wel dat er met het coronavirus momenteel andere zaken belangrijker zijn dan tennis. "Ik doe er alles aan om het veilig te houden zodat iedereen gezond blijft."