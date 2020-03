Worden de Olympische Spelen afgelast? Deze vragen bepalen de discussie

Ondanks het oprukkende coronavirus behoudt het IOC het vertrouwen in de start van de Olympische Spelen op 24 juli. "Op dit moment is het niet nodig drastische beslissingen te nemen", klinkt het in een persbericht. Toch zijn er verschillende twistpunten waarmee men rekening moet houden.

1. Gevoelloos en onverantwoord?

Ten eerste is het vooral een ethische kwestie. Is het aanvaardbaar om Olympische Spelen te houden in de staart van een pandemie?



Voormalig ijshockeyspeelster en huidig IOC-lid Hayley Wickenheiser vindt het in elk geval "onverantwoord" dat de Olympische Spelen in Tokio voorlopig gewoon doorgaan. Wickenheiser: "Dat het IOC zo vastberaden volhoudt dat de zaken zullen verbeteren, is gezien de situatie gevoelloos en onverantwoordelijk. We weten niet wat er binnen 24 uur zal gebeuren, laat staan over drie maanden."

"Wie nu stelt dat ze sowieso zullen doorgaan, doet de trainende atleten en de hele

gemeenschap onrecht aan. We moeten het onbekende durven te erkennen", aldus Wickenheiser.

2. Veiligheid?

De belangrijkste kwestie is uiteraard de veiligheid. Het grote issue daarbij is de verspreiding van het virus. Dat valt onmogelijk te voorspellen. "Nu woekert het overal in Europa", zei Hans Vandeweghe eerder deze week in De Tribune op Radio 1. "Wie weet waar zit het over 2 maanden? Eind mei wordt dan ook cruciaal om te bekijken of ze kunnen doorgaan." “Vervolgens moet je gaan kijken of het daar veilig is: ik denk dat ze pas zullen organiseren als het echt veilig is. Maar ik vrees ook dat als wij Japan binnen willen, wij een uurtje of 3 langs een of andere scanner of andere toestellen moeten passeren. Of misschien moeten we een attest halen bij een erkende instelling om na te gaan of we het virus hebben of niet.” Is er een plan B? Daarover zegt Vandeweghe het volgende: "Michael Payne,

die lang als marketingman voor het IOC heeft gewerkt en er nog goeie contacten heeft, tweette dat eind mei cruciaal wordt. Waarom geen plan B? Vooral omdat “dat ding” 12 miljard dollar heeft gekost."

3. Oneerlijke concurrentie?

Voor atleten is dit ongetwijfeld een hele lastige periode. Er is niet alleen de onzekerheid, maar ook een verstoorde voorbereiding. Spanje vraagt om uitstel, aangezien de atleten door de bewegingsbeperking niet optimaal kunnen trainen. Voor welke sporters is de corona-impact het grootst qua voorbereiding richting Tokio?

Vandeweghe geeft het antwoord meteen: "De zwemmers. Elke zwemmer in de

wereld raakt nu in paniek. Die heeft geen water. Dat is net alsof je een

goudvis uit de bokaal haalt. Dat gaat eventjes, maar dan is het ook afgelopen." Pieter Timmers heeft wat dat betreft geluk. Hij mag wel trainen in het Wezenbergbad. In Nederland daarentegen is alles dicht. De Nederlandse zwemmers liggen gewoon

droog.

4. Wat met de kwalificaties?

Dan is er ook nog het issue van de kwalificaties. Zo zijn de Belgian Cats al gekwalificeerd, maar moeten andere atleten hun norm nog halen. Is er nog tijd om kwalificaties in te lassen? Of slaan we die gewoon over? Hans Vandeweghe ziet dat het IOC daar met creatieve oplossingen zal komen: "Over de kwalificatiesystemen hebben ze al nagedacht: wellicht gaan ze iets meer atleten aanvaarden.”

5. Van uitstel komt afstel?

Het is in de geschiedenis van de Olympische Spelen nog maar zelden gebeurd dat ze werden afgelast. Daarvoor moeten we terug naar de wereldoorlogen. Sinds de start van de moderne spelen in 1896 werden ze alleen nog maar geschrapt in 1916, 1940 en 1944. En wat met uitstel? Vandeweghe: "De Spelen later in het jaar houden, is nog al gebeurd, zoals in Mexico of Australië. Maar daar waren de competities op geënt. Ik bedoel: de NBA wist dat al. Die zijn nu al gestopt. Om dan te zeggen dat ze hun sterren nog eens moeten afgeven om zelf dan nog later te beginnen, dat is ook een drama."