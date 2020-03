Gezien in Wereldrecord: "Wayde van Niekerk zet reuzenpassen van 2,63 meter"

"400 meter doet ongelooflijk veel pijn"

"Usain Bolt blijft de allersnelste, Wayde van Niekerk is voor mij de meest complete sprinter ooit. De 100 meter loopt hij in minder dan 10 seconden, voor 200 meter heeft hij geen 20 seconden nodig en over een volledige ronde flirt hij met de 43 seconden."

"43"03 is waanzin", stelt Cédric Van Branteghem, ooit de snelste Belg (45"03) over 400 meter.

Reuzenpassen van 2,63 meter

Cédric Van Branteghem: "Het lijkt niet alsof hij sprint. Van Niekerk is een natuurfenomeen, net als Usain Bolt of Michael Phelps in het zwemmen."

Wereldrecordhouder Wayde van Niekerk loopt erg soepel. De looptechniek van de Zuid-Afrikaan is subliem.Vooral zijn paslengte is opvallend.

Jacques Borlée: "Dat niveau haalt hij niet meer"

"Zijn romp beweegt niet door zijn soepelheid. Dat is ongelooflijk, monsterlijk", merkt toptrainer en voormalig sprinter Jacques Borlée op. "Ik vind hem veel mooier lopen dan Michael Johnson, veel mooier."



De vraag is nu of Van Niekerk het niveau van in Rio nog haalt. Een slepende knieblessure, opgelopen in een rugbywedstrijd voor het goede doel, speelt de Zuid-Afrikaan parten.

Borlée: "Hij zal nooit meer dat niveau bereiken, dat is onmogelijk. Omdat atletiek draait om totale perfectie en na een operatie van een gescheurde kruisband geloof ik daar niet in. De 400 meter is zo belastend."



"En ik zie momenteel ook niemand die het wereldrecord kan breken. Geen enkele atleet loopt zo makkelijk als Van Niekerk."