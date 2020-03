Ben Broeders: "Tokio? Er is altijd manier om goeie voorbereiding te doen"

Broeders beleefde "een droomwinter": "Ik heb mijn record serieus aangescherpt en ook indoor het Belgisch record gepakt. Met 5,70m mag je naar het WK, met 5,80m kun je beginnen te zeggen dat je mag meedoen met de grote mannen. Dus voor mij is het een heel mooi jaar aan het worden."

Het coronavirus zorgt evenwel voor onzekere tijden. Hoe kan Broeders zich voorbereiden op de Spelen van komende zomer? "Dat is momenteel hét topic. De voorbereiding zal iets anders zijn dan gepland. Normaal gingen we over 2 weken naar Turkije om mij daar bijna 3 weken in goeie omstandigheden fysiek en technisch voor te bereiden. Dat wordt nu gewoon een trainingsblok thuis. Ze zijn alles aan het doen om dat in de best mogelijke omstandigheden te kunnen doen."

Door de drastische coronamaatregelen van eind vorige week werd evenwel de sportinfrastructuur gesloten. Minister van Sport Ben Weyts vertelde gisteren evenwel dat topsporters toch in optimale omstandigheden moeten kunnen trainen: Pieter Timmers kan terecht in het zwembad in Antwerpen, Nina Derwael in de Topsporthal in Gent.

Voor Broeders komt Leuven ook wellicht in orde. "Dat is fijn om te horen. In de eerste fase was het wellicht zonder uitzonderingen de maatregelen doortrekken voor iedereen, zodat iedereen doorhad hoe serieus het was."