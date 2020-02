Ben Broeders dwingt met Belgisch record een ticket voor de Spelen af

Ben Broeders is bezig aan een uitstekende wintercampagne. Onze landgenoot zette deze winter het BR indoor op 5,75 meter, een hoogte die hij afgelopen weekend nog eens evenaarde in Glasgow.

Dankzij de regelmaat in zijn prestaties leek Broeders zich niet al te veel zorgen over een ticket voor de Spelen te moeten maken, maar ook de laatste voorwaarde is na vanavond ingevuld.

Op de meeting van Liévin ging Broeders bij zijn eerste poging over 5,80 meter. Broeders zet het Belgisch record dus scherper en heeft zekerheid over Tokio 2020 in handen.

Ook het outdoorrecord staat op naam van Broeders. Die recordhoogte bedraagt 5,76 meter.

Broeders legde de lat vanavond in Noord-Frankrijk nog op 5,90 meter, maar dat bleek te hoog gegrepen.